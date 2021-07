Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN. Doar cu PEER 2 PEER il poti obtine! De 12 ani angajam si mediem persoane dornice sa munceasca in Austria si Germania; suntem seriosi si mereu am avut grija de oameni! Mii de oameni din intreaga tara au gasit cu PEER 2 PEER si EPS locuri de munca cu salarii competitive in Austria si Germania.…

- Bilantul victimelor in urma inundatiilor devastatoare in Germania a crescut duminica la 156 de morti, ceea ce ridica la cel putin 183 numarul deceselor inregistrate in urma intemperiilor din vestul Europei, relateaza AFP. In landul german Renania-Palatinat, politia locala a raportat 110 morti, fata…

- Carțile par facute sa o faca fericita pe Anglia, singura mare naționala din Europa care n-are în palmares titlul continental. Mai trebuie doar ca și naționala Albionului sa știe sa profite de culoarul pâna în finala.Ucraina - Anglia (sâmbata, ora 22.00, Roma)Tragerea…

- Șase TIR-uri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri oprite sa intre in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii au oprit, pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea controlului șase TIR-uri conduse de cetateni romani. Aceștia transportau,…

- Un numar de 16 persoane au fost retinute pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism, spalare a banilor si camata, urmand sa fie prezentate vineri judecatorilor Tribunalului Constanta, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, a informat…

- Austria și numeroase alte țari și regiuni – parți din Grecia, Croația și Elveția – nu mai sunt considerate zone cu risc Covid-19 de catre guvernul german. Situația pandemica s-a relaxat semnificativ, iar ministrul german al Justiției și vicepreședintele Bundestag-ului cer statelor federale sa reexamineze…

- Dan Petrescu (53 de ani) deplange situația naționalei Romaniei, care e nevoita sa vada din fotoliu meciurile de la Euro 2020 de pe Arena Naționala. Austria - Macedonia de Nord e liveTEXT pe GSP.ro de la 19:00! „Pentru noi e tragic! Sa joace la tine acasa Macedonia de Nord și Austria la Euro... e tragic!…

- Compania poloneza Picodi, specializata pe analiza piețelor, a facut o cercetare bazata pe o comparație de cautari pe Google a 64 de marci auto in perioada 2017-202, pentru a vedea care sunt cele mai cautate marci auto pe internet. In urma prelucrarii datelor a reieșit ca BMW se bucura de cea mai mare…