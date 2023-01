Franța va trimite 12 obuziere Caesar suplimentare in Ucraina, a declarat ministrul apararii, Sebastien Lecornu, citat de The Guardian . Vorbind dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Oleksiy Reznikov la Paris, Lecornu a declarat ca cei doi au discutat despre instruirea piloților ucraineni pentru a pilota avioane de lupta franceze, dar ca nu a fost luata inca nicio decizie. El a reiterat ca poziția Franței cu privire la furnizarea de arme catre Kiev este ca acestea sa fie folosite de Ucraina doar pentru a se apara. Franța va trimite 150 de militari in Polonia pentru a antrena soldați ucraineni…