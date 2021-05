Autoritatile franceze au declarat ca vor incepe sa livreze Egiptului 30 de avioane de lupta Dassault incepand din 2024, ca urmare a unui acord in acest sens de 4 miliarde de euro, deoarece consolideaza astfel legaturile cu un partener pe care il considera vital in lupta impotriva militanților islamiști. In decembrie anul trecut, potrivit Reuters, președintele Emmanuel Macron si-a atras critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, cand a spus ca nu va condiționa vanzarea armelor catre Egipt de respectarea drepturilor omului, deoarece nu doreste sa diminueze capacitatea conducerii de…