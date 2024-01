Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul are loc in timp ce armata americana a anuntat ca a confiscat arme furnizate de Iran si destinate Houthis in timpul unei operatiuni desfasurate saptamana trecuta. Intre timp, SUA au lovit mai multe tinte in zonele controlate de Houthi in Yemen.Patru rachete balistice anti-nava care erau gata…

- Statele membre au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea ameninta stabilitatea regionala si aprovizionarea globala cu alimente, relateaza Reuters, citeaza Agerpres.In cadrul primei sedinte oficiale…

- Un comandant din cadrul Garzilor Revoluționare din Iran a declarat ca Marea Mediterana ar putea fi inchisa daca Statele Unite și aliații sai vor continua sa comita „crime” in Gaza, a informat sambata presa iraniana, fara a explica cum se va intampla asta.Iranul sprijina Hamas impotriva Israelului…

- Ministrul iranian al petrolului, Javad Owji, anuntase anterior la televiziunea de stat iraniana ca serviciile au fost intrerupte in cazul a circa 70% dintre benzinariile din Iran si ca interferentele externe au fost o posibila cauza, potrivit Reuters.Televiziunea publica de stiri a Iranului a afirmat…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Un oficial militar american a anunțat ca un petrolier ce aparține unei companii din Israel a fost sechestrat duminica in Golful Aden, anunț ce confirma informații furnizate anterior de catre o companie de securitate maritima, transmite Digi24 . „Se pare ca un numar necunoscut de indivizi inarmati neidentificati…

- Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a afirmat, intr-un mesaj publicat duminica, 29 octombrie, pe rețeaua X, fostul Twitter, ca „crimele regimului sionist au depașit liniile roșii”, relateaza BBC.„Crimele regimului sionist au depașit liniile roșii, ceea ce ar putea forța pe toata lumea sa ia masuri.…