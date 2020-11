Franţa, Regatul Unit, Italia şi Germania ameninţă cu sancţiuni pe cei care împiedică negocierile interlibiene Franta, Regatul Unit, Italia si Germania au amenintat luni cu sanctionarea tuturor celor care creeaza obstacole in calea negocierilor interlibiene menite sa infiinteze institutii de tranzitie pana la alegerile prevazute sa aiba loc in decembrie 2021, informeaza AFP. "Suntem gata sa luam masuri impotriva celor care impiedica Forumul libian de dialog politic si alte cai ale procesului de la Berlin, precum si a celor care continua sa jefuiasca fondurile de stat sau sa aduca atingere drepturilor omului" in Libia, subliniaza cele patru capitale europene intr-un comunicat comun dat publicitatii de Presedintia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

