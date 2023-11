Franța redobândește titlul de cel mai mare producător global de vin în 2023 Ministerul francez al Agriculturii a declarat ca Franța va recaștiga titlul de cel mai mare producator global de vin in 2023, potrivit estimarilor revizuite. Cu toate ca unele regiuni importante, precum Bordeaux, au fost afectate de mucegai, este de așteptat ca producția totala a țarii sa fie de 47,2 milioane de hectolitri, depașind cu 2% nivelul din 2022. In ciuda condițiilor meteorologice extreme și a bolilor fungice din mai multe regiuni, inclusiv Champagne, producția de vin a inregistrat creșteri semnficative. In Burgundia, producția de vin alb a ajuns la nivelul record din 2028, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ministerul francez al Agriculturii a imbunatatit vineri estimarile privind productia de vin a tarii din acest an, confirmand recaștigarea titlului de cel mai mare producator global de vin, desi unele regiuni importante, cum ar fi Bordeaux, au fost afectate de mucegai, transmite Reuters.

