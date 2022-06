Franţa propune plafonarea preţului petrolului la producători Franta se pronunta in favoarea stabilirii unui ”pret maxim al petrolului” la nivelul ”tarilor producatoare”, cu scopul de a contracara scumpiri provocate de Razboiul rus din Ucraina, anunta duminica presedintia franceza, in marja summitului G7 din Bavaria, relateaza AFP. Parisul ”nu se opune in principiu” propunerii americane de plafonare a preturilor, insa ”pentru noi ar […] The post Franta propune plafonarea pretului petrolului la producatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Franta se pronunta in favoarea stabilirii unui „pret maxim al petrolului” la nivelul „tarilor producatoare”, cu scopul de a contracara scumpiri provocate de Razboiul rus din Ucraina, anunta duminica presedintia franceza, in marja summitului G7 din Bavaria, scrie The Guardian.

- Franta se pronunta in favoarea stabilirii unui ”pret maxim al petrolului” la nivelul ”tarilor producatoare”, cu scopul de a contracara scumpiri provocate de Razboiul rus din Ucraina, anunta duminica presedintia franceza, in marja summitului G7 din Bavaria, relateaza AFP.

- Parisul ”nu se opune in principiu” propunerii americane de plafonare a preturilor, insa ”pentru noi ar fi si mai puternic sa stabilim un pret maxim al petrolului care provine de la toate tarile producatoare”, subliniaza Palatul Elysee. ”Este lucrul pe care trebuie sa-l reangajam in negocieri cu OPEP…

