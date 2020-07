Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- Romanii au construit cel mai mult din UE, in luna mai. Suntem lideri la cresterea lucrarilor de constructii in Europa Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 14,6%, in mai 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul…

- Franta, Germania, Italia si Tarile de Jos au convenit formarea unei „aliante” care sa asigure producerea unui potential vaccin anti-COVID-19 in Europa, au anuntat miercuri autoritatile olandeze, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- ACAROM: Inmatricularile de autoturisme noi in UE au scazut in aprilie cu 76,3%. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -76,3% in aprilie 2020 fata de aprilie 2019, atingandu-se un nivel de 270.682 unitati. Pe primele patru luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.750.845…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- Iata mesajul postat pe Facebook de Prof. Virgil Paunescu de la ONCOGEN Timisoara: Experiența mea dupa ce m-am vaccinat impotriva Covid-19: Vaccinul funcționeaza. "In luna Ianuarie a acestui an, am luat hotararea de a ne implica in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.Ca medic imunolog, aveam in vedere,…

- Cu doar o zi inainte, ministrul Sanatații, Olivier Veran, afirmase ca masurile de carantina, prevazute in proiectul de lege privind extinderea starii de urgența pentru sanatate, se vor aplica „persoanelor care intra pe teritoriul național sau care sosesc dintr-un teritori de peste mari „. Pentru alte…

- Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi. Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei…