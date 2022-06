Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite sa intre in contact cu animalele lor de companie, a recomandat joi Agentia nationala pentru siguranta sanitara (ANSES) din Franta, care a fost sesizata ca urmare cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus.

- In prezent, atenția epidemiologilor din toata lumea este inreptata spre virusul variolei maimuței. La inceputul lunii mai, agenția pentru sanatatea publica britanica informa despre detectarea mai multor cazuri de variola maimuței. De atunci, lucrurile s-au precipitat. Cateva sute de cazuri suspecte…

