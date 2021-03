Franța: O rețea de prostituție româno-columbiană "deosebit de sofisticată", destructurată. Au fost salvate 30 de victime ​Procuratura din Montpellier a anuntat vineri ca o retea internationala "deosebit de sofisticata" de trafic de persoane a fost dezmembrata în patru tari europene si în jur de treizeci de victime din America de Sud si România au fost salvate, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

Treisprezece persoane au fost arestate simultan marti în Spania, Italia, România si Franta, a anuntat procurorul Fabrice Bélargent, adaugând ca a fost deschisa o ancheta judiciara pentru proxenetism în forma agravanta si trafic de persoane în banda organizata.

