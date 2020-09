Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea economica a Frantei s-a redresat in august la aproximativ 95% din nivelul inregistrat inainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus (Covid-19), insa ritmul va fi redus in ultimele luni ale anului, a informat marti Institutul National de Statistica (Insee), transmit Bloomberg si Reuters.…

- Autoritatile din Istanbul au anuntat sambata masuri restrictive pentru nunti si alte ceremonii organizate in cel mai mare oras al Turciei, dupa ce numar zilnic al imbolnavirilor si al deceselor provocate de COVID-19 au atins cel mai ridicat nivel in ultimele doua luni, informeaza Reuters.Incepand…

- Coreea de Sud le-a cerut joi companiilor sa le permita angajatilor sa lucreze de acasa, iar Adunarea Nationala de la Seul a fost inchisa, in contextul in care autoritatile au raportat cel mai mare numar zilnic de cazuri de coronavirus din martie, relateaza Reuters si AFP,

- Franța a inregistrat in ultimele 24 de ore aproximativ 3.300 de noi infectari cu SARS-COV2. Guvernul se pregatește sa introduca obligativitatea purtarea maștilor la locul de munca și in spațiile de lucru comune, anunța stiridiaspora.roPeste 3.300 de cazuri noi de Covid-19 au fost confirmate in Franța…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Iasi impune de maine noi restrictii in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national. Dupa cum transmite corespondenta RRA, Cristina Vartolomei, accesul publicului in cladirile din subordinea municipalitatii va fi permis doar in limita…

- Premierul Franței, Jean Castex, a declarat sambata ca nu exclude o noua inchidere a frontierei țarii sale cu Spania, din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, relateaza Agerpres.”Noisupraveghem situatia foarte atent, in particular aici, intrucat este un subiectreal despre care…

- Presedintele american Donald Trump i-a atacat luni pe expertii in domeniul sanatatii din guvernul sau care coordoneaza reactia la epidemia de coronavirus, in conditiile erodarii relatiei sale cu principalul expert in boli infectioase din tara, medicul Anthony Fauci, relateaza Reuters.

- Federatia bulgara de fotbal (BFU) ar putea amana startul viitorului sezon intern, prevazut pe 24 iulie, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut la mai multe cluburi, a anuntat vineri comisia sa medicala, citata de Reuters. Mai mult de jumatate dintre cluburile de top, precum si echipe…