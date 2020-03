Franţa instituie izolarea generală la domiciliu! Vizitele familiale şi ieşirile cu prietenii sunt strict interzise Se poate iesi din casa doar in situatii speciale: mersul la munca pentru cei care nu pot lucra de acasa, cumparaturi alimentare, doctor, farmacie sau plimbatul cainelui. Vizitele familiale, iesirile sau intalnirile in grup, mese intre prieteni nu numai ca sunt nerecomandate, dar sunt total interzise. Orice parasire a domiciliului trebuie justificata cu legitimatia profesionala, de medic, cadru medical, legitimatie de presa pentru jurnalisti sau un atestat eliberat de intreprindere privind prezenta indispensabila la serviciu, documente ce trebuie insotite obligatoriu de o declaratie tip… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

