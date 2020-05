Stiri pe aceeasi tema

- "Daca virusul isi va relua cursa nebuna, vom lua din nou masuri de inchidere si izolare", a declarat Veran pentru televiziunea BFM. Franta se afla pe locul cinci in clasamentul mondial al mortalitatii de COVID-19. Autoritatile franceze au instituit perioada de inchidere si izolare din data de 17 martie…

- Franta ridica, de astazi, restricțiile de circulație impuse populației din cauza pandemiei de coronavirus, insa raman in vigoare multe interdicții, transmite dpa. Locuitorii acestei țari vor...

- Hong Kong demonstreaza lumii intregi ca noul coronavirus poate fi ținut sub control, dupa ce a luat o serii de masuri stricte, noteaza CNN.Astfel, Hong Kong nu a mai raportat infecții cu coronavirus in ultimele doua saptamani, dupa ce la sfarșitul lunii februarie fusese lovit de al doilea val de Covid-19.…

- Dupa ce saptamana trecuta au fost redeschise saloanele de frumusețe, peste doua saptamani urmeaza piețele și centrele comerciale. Restaurantele ar putea reincepe sa funcționeze de la jumatatea lunii iunie.Ministerul Sanatații din Israel a anunțat ca renunța la o serie de masuri restrictive, iar primul…

- "La acest moment pot sa le spun parintilor, elevilor si studentilor ca vom incheia intr-o forma sau alta anul scolar. Finalizarea anului școlar se va realiza, iar examenele naționale vor fi date. Deci Evaluarea Naționala și Bacalaureatul, am spus-o de la inceput, ca se vor ține și ca vom incheia…

- Epidemia de coronavirus este de acum ”sub control si gestionabila” in Germania, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Jens Spahn. ”Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ”, a spus ministrul, care a precizat…

- COVID-19. Vehiculele nu vor mai avea permisiunea de a intra sau de a iesi in 31 de orase, intre care Istanbul si Ankara, timp de 15 zile, a anuntat Erdogan in timpul alocutiunii televizate. Persoanele de peste 65 de ani si bolnavii cronici sunt deja obligati sa stea acasa. Citeste si COVID-19.…

- Marea Britanie poate "inversa tendinta in 12 saptamani" in lupta impotriva noului coronavirus, cu conditia ca recomandarile autoritatilor de limitare a contactelor sa fie respectate, a declarat joi premierul Boris Johnson, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Marea Britanie, unde s-au inregistrat…