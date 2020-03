Franţa i-a aplicat gigantului Apple o AMENDĂ record: 1,1 miliarde de euro Apple a fost amendata, luni, cu suma record de 1,1 miliarde de euro de catre autoritatile din Franta din cauza comportamentului anticoncurential, transmite CNBC. Autoritatea franceza de concurenta a precizat ca producatorul iPhone-urilor se face vinovat de constituirea de carteluri in reteaua sa de distributie si ca Apple a abuzat de dependenta economica a companiilor care revand produsele sale pe piata franceza, informeaza mediafax.ro. Citește și: RCS&RDS, mesaj pentru toți clienții sai! Recomandarea facuta luni, in plina criza declanșata de coronavirus „Apple si cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

