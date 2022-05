Stiri pe aceeasi tema

- Franta a desfasurat in Romania, unde actioneaza ca natiune-cadru a fortelor NATO, un sistem de aparare sol-aer de ultima generatie, in fata amenintarilor pe care le genereaza conflictul din Ucraina, a anuntat joi Statul Major al Fortelor Armate franceze, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Statul Major al Fortelor Armate franceze a anunțat, joi, ca Franta a desfasurat in Romania, unde actioneaza ca natiune-cadru a fortelor NATO, un sistem de aparare sol-aer de ultima generatie, in fata amenintarilor pe care le genereaza conflictul din Ucraina, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Pus…

- Franta a desfasurat in Romania, unde actioneaza ca natiune cadru a fortelor NATO, un sistem de aparare sol aer de ultima generatie, in fata amenintarilor pe care le genereaza conflictul din Ucraina, a anuntat joi Statul Major al Fortelor Armate franceze, informeaza AFP.Pus in functiune de o circa o…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. „Apoi, inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni…

- MApN a anunțat, luni, ca militarii francezi fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania, sosirea trupelor urmand sa aiba loc zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au transmis reprezentanții MApN pe Facebook.…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Politistii de frontiera, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, au confiscarii aproximativ 500 pachete cu tigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile sunt cercetati pentru contrabanda. Potrivit Poliției de Frontiera,…