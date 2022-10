Franța: Criza paracetamolului Din vara, Franța se confrunta cu o lipsa a paracetamolului. Zilele acestea, presa franceza a abordat pe larg acest subiect. Pentru a nu se confrunta cu probleme odata cu intrarea in sezonul rece, Agenția naționala a medicamentului din Franța a cerut medicilor sa prescrie mai puțin acest medicament, iar farmaciștilor sa limiteze eliberarea la cel mult doua cutii pentru o persoana, transmite Europe 1. De asemenea, se recomanda administrarea a trei in loc de patru comprimate pe zi. Totuși, daca pacientul are prescripție, farmacistul va elibera potrivit acesteia. Problema este mai complicata in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

