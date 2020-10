Guvernul francez a intervenit pentru a forța o companie interna sa intarzie semnarea unui acord potențial de 7 miliarde de dolari cu o companie americana de gaze naturale lichefiate luna trecuta, din cauza ingrijorarii ca gazul sau de șist din SUA era prea murdar, au declarat pentru POLITICO doua persoane familiare cu situația. Incidentul a […] The post Franța blocheaza o afacere energetica de 7 miliarde de dolari cu SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .