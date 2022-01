Franța anunță cea mai mare creștere economică din ultimele cinci decenii Franța a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere economica din ultimele cinci decenii, a doua cea mai mare economie din zona euro revenindu-și din criza COVID-19 mai repede decât se aștepta, potrivit datelor oficiale publicate vineri și preluate de Reuters.



Economia a crescut cu 0,7% în ultimele trei luni ale anului, dupa un al treilea trimestru deosebit de puternic, când a înregistrat un avans de 3,1%, a precizat agenția de statistica INSEE.



Economiștii chestionați de Reuters prognozasera în medie o creștere de 0,5% în trimestrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

