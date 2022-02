Stiri pe aceeasi tema

Franta va reloca 500 de militari in Romania in cadrul NATO in urma invadarii Ucrainei vecine de catre Rusia, a anuntat vineri seara seful statului-major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, noteaza AFP preluat de agerpres.

Mii de femei și copii au fugit din calea razboiului din Ucraina și s-au refugiat spre Romania. Majoritatea barbaților au ramas in Ucraina pentru a-și apara țara, in fața invaziei rusești.

Departamentul de Stat al Statelor Unite considera ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi "principala tinta a agresiunii ruse", informeaza vineri DPA.

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.

Experti militari citați de AFP prezinta diferite scenarii ale razboiului din Ucraina.

Ambasadorul Frantei la ONU, Nicolas de Riviere, a denuntat miercuri seara "dispretul" manifestat de Rusia fata de ONU dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina, informeaza joi France Presse.

Romania va trimite ajutoare medicale gratuite Ucrainei, pe fondul conflictului din Donbas și a temerilor privind o posibila invazie rusa.

Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au fost raniti, in ultimele 24 de ore in confruntarile din estul Ucrainei.