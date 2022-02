Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a estimat luni seara ca "toate elementele" sunt reunite pentru o ofensiva militara "puternica" a Rusiei in Ucraina, relateaza France Presse. "Exista toate elementele pentru a fi declansata o ofensiva puternica din partea fortelor ruse in Ucraina?…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in acest moment Rusia are de ales intre calea dialogului sau conflictul deschis. Intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu omologul sau francez, Bogdan Aurescu a declarat ca Uniunea Europeana pregatește un pachet masiv de sancțiuni pentru…

- Doi ofiteri de politie au fost impuscati mortal in timpul unui control in trafic, luni la primele ore, in vestul Germaniei, potrivit politiei locale, potrivit The Guardian. Cei doi ofiteri, o tanara in varsta de 24 de ani care inca studia la academia de politie si colegul sau in varsta de 29 de ani,…

- Mercenarii controversatei grupari paramilitare ruse Wagner au inceput "deja" sa jefuiasca Mali, dar nu cauta sa inlocuiasca Franta si tarile europene in Sahel, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu publicat duminica de Journal du dimanche (JDD), noteaza AFP.

- Ministrul de Externe francez, Jean-Yves Le Drian, a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si de SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de

- Vladislav Apostol (30 de ani) era unul dintre cei noua moldoveni racolati de organizatia Wagner ca sa ucida. RISE Moldova, impreuna cu publicatiile New Lines din SUA, Delfi.ee din Estonia si Dagens Nyheter din Suedia, a obtinut baza de date care contine cea mai ampla informatie de pana acum despre membrii…

- Guvernul din Mali a negat orice desfasurare de mercenari ai grupului rus Wagner, anuntata de aproximativ cincisprezece tari implicate in lupta antijihadista din aceasta tara din regiunea Sahel. Guvernul de la Bamako "nega oficial aceste acuzatii fara temei" privind "o presupusa desfasurare…