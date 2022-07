In Franta, regiunea Gironde este sub cod rosu de canicula, in timp ce in alte zone ale tarii este cod portocaliu. Astazi ar urma sa fie atins un varf al actualului val de caldura. Canicula revine si in jumatatea nordica, plasata sub cod galben, dupa cele 28-30 de grade din weekend. La Paris s-ar putea atinge 37-38 de grade, noteaza corespondenta RRA, Daniela Coman. Temperaturile ridicate favorizeaza producerea de incendii. Autoritatile franceze au anuntat ca nu pot tine inca sub control cele doua focuri izbucnite in urma cu aproape o saptamana in regiunea Gironde. Suprafata afectata este tot mai…