Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu se lasa mai prejos și este hotarata sa lupte impotriva Rusiei prin toate mijloacele posibile. Drept dovada, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse…

- Administratia de la Moscova a reluat, duminica, acuzatiile la adresa Statelor Unite, argumentand ca prezenta dronelor militare americane deasupra Marii Negre confirma implicarea directa in razboiul din Ucraina. „Este destul de evident ce fac aceste drone, misiunea lor nu este deloc pasnica, pentru garantarea…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…

- Franta va incepe sa livreze Ucrainei tancuri usoare AMX-10 ”la finalul saptamanii viitoare”, a anuntat duminica ministrul francez al fortelor armate Sebastien Lecornu, intr-un interviu pentru cotidianul Le Parisien, relateaza agentia France Presse. Aceste livrari vor coincide astfel cu implinirea unui…

- Intr-o discuție cu jurnaliștii New York Times , mai mulți soldați ruși ai organizației paramilitare Wagner, cazuți prizonieri, au oferit detalii despre strategia folosita de Moscova in spargerea liniilor de aparare ucrainene. In asaltul sau disperat spre o poziție puternic consolidata, soldatul rus…

- Parlamentul Bulgariei, profund divizat cu privire la relațiile țarii cu Rusia, a declarat, miercuri, ca Holodomorul, foametea provocata de regimul stalinist din URSS in Ucraina intre 1932 și 1933 a fost un genocid.