Franța a înregistrat primul caz de infectare cu noua tulpină a Covid-19 depistată în Africa de Sud Ministerul Sanatații din Franța a anunțat, joi seara, ca a fost detectat primul caz de contaminare cu noua tulpina a coronavirusului depistata in Africa de Sud. Este vorba despre un barbat care s-a intors dintr-un sejur in Africa de Sud și care locuiește in regiunea estica Haut-Rhin, aproape de granița cu Elveția.Acesta ar fi dezvoltat simptome de COVID-19 la revenirea din Africa de Sud si s-a testat in Elvetia, testul relevand prezenta variantei denumite “501.V2”, identificata in tara africana in octombrie si care este responsabila de o mare majoritate a noilor cazuri de acolo.Barbatul respectiv,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Franta a anuntat joi ca a fost detectat un prim caz de contaminare cu varianta virusului SARS-CoV-2 identificata in Africa de Sud, la cateva zile dupa primul caz confirmat al variantei britanice, relateaza AFP, citata de Agerpres.Cazul a fost confirmat miercuri la un barbat…

- Ministerul Sanatatii din Franta a anuntat joi ca a fost detectat un prim caz de contaminare cu varianta virusului SARS-CoV-2 identificata in Africa de Sud, relateaza AFP. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' Cazul a fost confirmat miercuri…

- Un prim caz de infectare cu varianta virusului Covid-19 identificat in Africa de Sud a fost depistat in Franța, a anunțat astazi Ministerul Sanatații, la cateva zile dupa primul caz confirmat al variantei britanice, scrie hotnews . Aceasta varianta, care la fel precum cea din Regatului Unit, ar putea…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de virus aparuta in Marea Britanie a fost depistata vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii, citat de AFP, potrivit news.ro.Persoana contaminata, un francez rezident in Marea Brietanie, este asimptomatic si a fost izolat la domiciliu,…

- Franța a inregistrat primul caz de contaminare cu noua tulpina SARS-CoV-2 aparuta inițial in Marea Britanie, a anunțat Ministerul Sanatații intr-un comunicat, noteaza AFP, preluat de Agerpres.

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…