Franța: 68% dintre părinți refuză să-și vaccineze copiii In Franța, 68% dintre parinții care au copii cu varste intre 5 și 11 ani se opun vaccinarii copiilor, dintre care 47% sunt foarte categorici, potrivit sondajului Elba, realizat pentru L’Express, BFMTV și SFR, publicat joi, transmite Europe 1. In schimb, in ansamblul populației, 51% dintre persoanele interogate sunt favorabile vaccinarii copiilor intre 5 și 11 ani, contra 48% care se opun. Potrivit sondajului, increderea in președintele Macron și guvernul lui Jean Castex in lupta eficace contra epidemiei este stabila la 44%, fața de 55% dintre francezi care nu au incredere in cei doi, la data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

