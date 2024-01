Stiri pe aceeasi tema

- „DJ Sava, Alibec (Denis Alibec), Ciprian Marica, Filipe Teixeira, la un moment dat mi s-a parut ca frații Tate. Au fost mesaje din astea, au ramas in DM, nici macar la acceptate. Nu mai enumar ...

- Francisca, fosta soție a luptatorului de MMA Bogdan Lațescu, a atras atenția mai multor fotbaliști, care au bombardat-o cu mesaje. Bruneta a dezvaluit ca Ciprian Marica, Denis Alibec și Filipe Teixeira se numara printre cei care au cautat-o. In urma cu un an, Francisca anunța ca divorțeaza de Bogdan…

- Francisca, iubita lui TJ Miles, a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a raspuns celor mai incomode intrebari. Artista a vorbit despre divorțul de fostul soț, dar a dezvaluit și care sunt defectele iubitului ei.In urma cu aproximativ un an, Francisca anunța ca a divorțat de Bogdan Lațescu…

- Papa Francisc a sarbatorit duminica, 17 decembrie, a 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de copii de la clinica pediatrica Santa Marta, patronata de Sfantul Scaun, care sprijina mamele și copii aflați in dificultate. Copiii au cantat pentru suveranul pontif și l-au ajutat sa stinga singura…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut guvernelor majorarea taxelor pe bauturile alcoolice, inclusiv pe produsele care sunt scutite, cum este vinul, in unele țari europene. Potrivit OMS, taxele ar trebui marite și in cazul bauturilor indulcite. OMS face aceste propuneri in condițiile in care,…

- Recent au aparut in presa informații conform carora, in timpul unor lucrari la o veche mina abandonata, a fost descoperit in viața unul dintre cei 118 mineri prinși sub daramaturi in timpul unui cutremur care a avut loc acum 17 ani in vestul Chinei. Ulterior s-a aratat ca nu este adevarat.

- BerbecUneori te confrunți cu probleme din cauza obsesiei tale pentru control. Ai tendința sa controlezi fiecare situație din jurul tau, iar atunci cand ceva nu iese conform planului te panichezi și nu reacționezi așa cum ar trebui. Astrele te sfatuiesc sa mai lucrezi la acest aspect. Viața poate fi…

- Recent, Kate Middleton a ales sa poarte un compleu tricotat in Romania. Acest costum nu numai ca i-a evidențiat silueta impecabila, ci a demonstrat și abilitatea sa de a purta cu eleganța orice tip de imbracaminte. Recent, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a atras atenția in timpul unei vizite oficiale…