Stiri pe aceeasi tema

- Chișinaul a cerut astazi, in cadrul Comisiei Unificate de Control, examinarea cirumstanțelor incidentului din 26 septembrie, cind in satul Chițcani au fost gasite presupuse fragmente de racheta. Reprezentanților Tiraspolului li s-a atras atenția ca incidentele in Zona de Securitate trebuie sa fie comunicate…

- Mai multe fragmente de metal gasite intr-un iaz din localitatea Hirbovat din Republica Moldova apartin unei rachete militare de tip S-300. Informatia a fost confirmata pentru TVR Moldova de ministrul de Interne de la Chișinau.

- Fragmentele de racheta cazute intr-un lac din raionul Anenii Noi din R. Moldova au fost detonate a doua zi dupa ce au fost depistate, proces organizat de specialiștii Bombteh din cadrul MAI pentru ca erau periculoase, conținand o cantitate mare de explozibil.

- Autoritațile din Republica Moldova au detonat joi componenta exploziva a unei rachete descoperite cu o zi in urma intr-un lac aflat in apropiere de granița cu Ucraina. Zona fusese securizata dupa ce mai mulți localnici din satul Harbovaț au anunțat miercuri ca au vazut resturi care ar putea proveni…

- Cercetarile de la iazul dintr-o localitate din raionul Caușeni, unde ieri au fost depistate fragmente dintr-un obiect neidentificat, au fost reluate in aceasta dimineața. La fața locului lucreaza echipa tehnico-exploziva a Ministerului Afacerilor Interne, dar și specialiștii de la Inspectoratul General…

- Autoritațile din Republica Moldova sint in alerta, dupa ce intr-un lac din apropierea localitații Firladeni, raionul Caușeni, au fost gasite mai multe fragmente, neidentificate deocamdata. La fața locului toate organele specializate, intre ele pompieri, salvatori, polițiști și geniști. Inspectoratul…

- Numarul de arme depistate ilicit la granița dintre Republica Moldova și Ucraina a crescut de 4 ori comparativ cu anul 2021, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Poliției de Frontiera. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publica, probabilitatea ca in țara noastra sa ajunga arme…

- Exportul de legume din Republica Moldova in Ucraina a crescut considerabil dupa ce Rusia a atacat țara vecina in anul 2022. Astfel, pentru a asigura populația țarii cu produse agricole necesare și a reduce riscul crizei alimentare, in anul 2022, Ucraina a sporit de trei ori importurile de legume in…