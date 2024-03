Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca sunt sub forma de plante proaspete sau sub forma de mirodenii uscate, utilizam cu toții ierburi aromate și condimente pentru a adauga savoare in preparatele noastre culinare. Aceasta practica veche de sute de ani a devenit insa subiect de ingrijorare in ultimii ani, pe masura ce experții avertizeaza…

- Autoritațile de mediu vor amenda Primariei Capitalei din cauza lipsei unui plan de acțiune pentru reducerea poluarii in București, cerut de Garda de Mediu, a declarat comisarul șef, Andrei Corlan, la Digi24. Indicele de poluare publicat duminica, 25 februarie, de platforma AerLive, a atins din nou nivelul…

- Gradul de reciclare in Vaslui se mentine scazut comparativ cu tinta europeana (55%), chiar daca a inregistrat, in ultimii ani, cresteri. Astfel, in anul 2020 a fost de 11,76 %, in 2021 – 12,72 %, iar in 2022 – 17,79 %. Datele au fost furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui, care…

- Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj, dupa ce fragmente ale unei drone Shahed au fost gasite in apropiere de granița moldo-ucraineana. Șefa statului a postat un mesaj pe X, in care a condamnat atacurile Rusiei impotriva Ucrainei.

- Controale DSV Alba la supermarketuri, restaurante și brutarii: Amenzi de peste 54.000 de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii Controale DSV Alba la supermarketuri, restaurante și brutarii: Amenzi de peste 54.000 de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii Inspectorii sanitar-veterinari și pentru…

- O persoana a decedat in Marea Britanie in urma unui focar de E.coli, au declarat vineri oficiali din domeniul sanatatii, relateaza dpa. Agentia de Securitate Sanitara din Marea Britanie (UKHSA) a declarat ca au fost confirmate 30 de cazuri de E.coli in Anglia si Scotia, de la sfarsitul lunii iulie,…

- CARAS-SEVERIN – Vom afla raspunsul de la Prefectura, dupa finalizarea situatiei privind stadiul implementarii POR 2014-2020! Avand in vedere faptul ca la 31 decembrie se inchid finantarile prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Institutia Prefectului a incercat sa impulsioneze UAT-urile…

- Contributia turismului la PIB-ul Greciei in 2022 este estimat la aproape 24 miliarde de euro, sau 11,5%, cinci regiuni inregistrand aproape 90% din veniturile tarii din turism, din care trei sunt exclusiv turistice, informeaza publicatia Ekathimerini, potrivit Agerpres.Datele reflecta rezilienta…