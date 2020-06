Stiri pe aceeasi tema

- „Un drum cu Ceapa“, de Radu Pavel Gheo, a aparut recent in colectia „Fiction Ltd.“ a editurii Polirom. „Adevarul“ prezinta, in premiera, un fragment din cartea autorului descris de Stefan Agopian ca miscandu-se lejer intre Cehov si Caragiale.

- In autobiografia ei, Billie Holiday ofera cititorului o lectie dura despre sinceritate, pornind de la copilaria cumplita, petrecuta la Baltimore (unde facea comisioane pentru un bordel ca sa-i poata asculta pe Louis Armstrong sau Bessie Smith), si ajungand pana pe scenele din Harlem si in salile arhipline…

- „Adevarul“ prezinta, in premiera, un fragment din „Iarna lui Isidor“ de Veronica D. Niculescu, roman aparut in colectia „Junior” a Editurii Polirom, cu ilustratii de Radu Raileanu. Cartea este disponibila si in editie digitala.

- Pornind de la intamplari reale petrecute la Auschwitz-Birkenau si de la marturii ale prizonierelor din Gulagul sovietic, romanul „Calatoria Cilkai”, aparut in Australia, Marea Britanie si S.U.A. in octombrie 2019 si aflat in curs de traducere in peste 40 de tari, continua povestea Cilkai Klein din bestsellerul…

- „Adevarul” prezinta, in avanpremiera, un fragment din cel mai recent roman al Ioanei Parvulescu, „Prevestirea”, un roman care reface realist o pagina din Vechiul Testament: istoria nesupusului profet Iona. O lume colorata, cu personaje din satul luiIona, de pe corabia pe care calatoreste si din cetatea…

- „Recviem vesel pentru tata“, cea mai recenta carte a lui Radu Paraschivescu, va putea fi comandata incepand de sambata. „Adevarul“ prezinta, in avanpremiera, cateva fragmente din volumul aparut la Editura Humanitas.

- Dupa bestsellerul internațional „Zuleiha deschide ochii”, scriitoarea rusa Guzel Iahina revine cu un nou roman: „Copiii de pe Volga”. Citiți exclusiv in Libertatea un fragment din romanul de iubire inspirat de istoria Rusiei de acum 100 de ani.La trei ani dupa debutul in literatura cu „Zuleiha deschide…

- La trei ani dupa debutul cu bestsellerul „Zuleiha deschide ochii“, Guzel Iahina publica un nou roman care se bucura deja de faima internationala, „Copiii de pe Volga“. „Adevarul“ prezinta un fragment din cartea recent publicata la editura Humanitas, in traducerea din rusa a Luanei Schidu.