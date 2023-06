Stiri pe aceeasi tema

- Dupa inculparea istorica a lui Donald Trump, canalul american de televiziune preferat de conservatori, Fox News, l-a numit marti seara pe Joe Biden un „dictator in devenire", generand comentarii batjocoritoare si indignate, informeaza AFP.

- Postul preferat al conservatorilor Fox News l-a numit, marti seara, pe Joe Biden un "dictator in devenire", starnind indignare, in timp ce rivalii CNN si MSNBC au ales sa nu transmita in direct discursul lui Donald Trump dupa acuzarea sa istorica, informeaza AFP.Aceasta discrepanta in mediatizarea…

- SUA sunt pregatite sa respecte limitele privind numarul de focoase nucleare stabilite de Tratatul New START (Noul START) „atat timp cat Rusia face acelasi lucru”, a declarat vineri un consilier al presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernatorul Floridei a facut miercuri seara in cele din urma mult așteptatul pas care il transforma automat in cel mai important rival al lui Donald Trump in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane in vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scriu New York Times, Associated Press…

- Televiziunea Fox fusese data in judecata pentru 1,6 miliarde de dolari de Dominion Voting Systems, care a spus ca postul de știri i-a afectat reputația prin propagarea unor teorii false ale conspirației ce susțineau ca la scrutinul de acum trei ani, mașinile sale de vot au luat pur și simplu voturi…

- Donald Trump a iesit brusc din scena, marti seara, la resedintia sa de la Mar-a-Lago, acolo unde le-a vorbit sustinatorilor sai timp de 25 de minute, de indata ce s-a intors de la New York, unde a devenit primul presedinte SUA pus sub acuzare, relateaza The Guardian. Fostul presedinte a incheiat brusc,…

- Fox News, televiziunea favorita a republicanilor, ce face parte din imperiul media al lui Rupert Murdoch, va fi judecata in aprilie pentru defaimare in timpul rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2020 castigate de Joe Biden impotriva lui Donald Trump, a anuntat vineri justitia americana, potrivit…