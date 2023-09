FOTO/VIDEO. Prăjituri, jeleuri şi dispozitive de vapat cu droguri, vândute inclusiv copiilor de zeci de firme din toată ţara Peste 100.000 de dispozitive de vapat care conțineau droguri au fost produse și comercializate in randul copiilor și tinerilor de catre o grupare din Iași, cu ramificații in toata țara. Membrii gruparii ar fi produs și comercializat dispozitive electronice de vapat si produse de tip „edibles”- jeleuri, prajituri, drajeuri– care conțineau substanțe cu efecte psihoactive. […] The post FOTO/VIDEO. Prajituri, jeleuri si dispozitive de vapat cu droguri, vandute inclusiv copiilor de zeci de firme din toata tara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

