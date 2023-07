FOTO/VIDEO. Incendiu de vegetație în regiunea greacă Kouvaras. Intervin și pompierii români Zeci de pompierii romani intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu in regiunea greaca Kouvaras. Pompierii romani dislocati in Grecia au fost solicitați sa intervina in zona Kouvaras, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. Astfel, peste 30 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere, 1 autocisterna cu capacitatea de 30 de tone cu apa si […] The post FOTO/VIDEO. Incendiu de vegetație in regiunea greaca Kouvaras. Intervin și pompierii romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

