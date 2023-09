FOTO/VIDEO. Descoperire incredibilă la „Fabrica de vise” din Iași. Un polițist ambala dulciurile cu produse halucinogene Printre persoanele reținute in timpul operațiunii „Fabrica de vise” se afla un cetațean canadian, acționar majoritar al fabricii situate in județul Iași și un agent de poliție. Politistul ambala dulciurile in timpul liber la o fabrica perchezitionata marti de procurori, insa susține ca nu stia ce contin acestea. Un politist din cadrul IPJ Iasi a […] The post FOTO/VIDEO. Descoperire incredibila la „Fabrica de vise” din Iași. Un polițist ambala dulciurile cu produse halucinogene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

