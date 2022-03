FOTO/VIDEO: 12 hectare de pădure și câmp au ars la ieșirea din Nușeni Un incendiu de vegetație localizat la ieșirea din Nușeni a cuprins doua hectare de padure de conifere și zece de camp. O padure noua a fost salvata de pompieri. Intervenția a avut loc intr-o zona greu accesibila. La incendiu au intervinit pompieri militari de la Garda de Intervenție Beclean și Punctul de Lucru Lechința, cu doua autospeciale de stingere, membrii Ocolului Silvic Bistrița, SVSU Nușeni și Matei. Cu ajutorul mijloacelor tehnice puse la dispoziție de SVSU Matei și Nușeni au fost create culoare de separare a zonelor afectate de zonele amenințate, a informat in aceasta seara Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

