Stiri pe aceeasi tema

- Victorii importante in turneul de handbal feminin Speranta pentru fetele junioare 3 LPS Targu Mures.In ultimele 2 meciuri disputate la Targu Jiu in date de 30.03.2023 si Targu Mures duminica 02.04.2023 in compania echipelor CSM Targu Jiu si CSS Drobeta Turnu Severin, junioarele 3 de la LPS Targu Mures…

- Clubul Sportiv Juvenes Targu Mureș organizeaza sambata, 1 aprilie, un turneu de șah rapid intitulat "Pion Campion" la startul caruia pot participa atat sportivi amatori, cat și jucatori legitimați. Competiția se va desfașura la sediul clubului din Targu Mureș, Piața Republicii nr. 47, și propune premii…

- Turneul de Calificare Under 17 se va desfașura la Targu Mureș la Bazinul Olimpic ,,Mureșul" in perioada 16 – 19 martie. Selecționata Romaniei face parte din grupa C, iar rivalele Romaniei din aceasta grupa sunt Elveția, Moldova, Irlanda și Ucraina.Cele mai bune doua echipe clasate din grupa se vor califica…

- Duminica, 26 februarie, s-au incheiat Campionatele Naționale de Șah Clasic la categoriile Open, feminin și amatori. Sportivii clubului CS Juvenes au avut evoluții apreciate in competițiile in care au participat. Juniorul Nagy Elek Tamas care a participat la categoria Open s-a clasat pe locul 48 din…

- Vineri și sambata, La Turda se disputa un turneu de pregatire la care participa patru formații din Liga Zimbrilor. Turneul se desfașoara dupa sistem Final Four, invingatoarele urmand sa se intalneasca in finala mare. Acestea sunt AHC Potaissa Turda și CS Minaur Baia Mare, care au reușit sa se impuna…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette și austriaca Sofia Polcanova au obținut medaliile de bronz la puternicul turneu de tenis de masa de la Doha, din Qatar, competiție din circuitul Contender și rezervata seniorilor. Cele doua au ajuns pana in semifinalele probei de dublu, unde au cedat insa, cu 1-3, in…

- Mai mulți jucatori de tenis de masa din Romania participa, in aceste zile, la puternicul turneu internațional de la Doha, din Qatar, competiție din cadrul circuitului Contender rezervat seniorilor. Printre aceștia se numara și targumureșeanca Szocs Bernadette, legitimata la CSA Steaua București. La…

- „In centrul istoric al Targu Mureșului am creat o instituție cu funcție multipla: incubator și spațiu coworking pentru ONG-uri cu 15 birouri amenajate. Centrul de conferința are doua sali de 100, respectiv 80 de locuri, dotat cu o aparatura de ultima generație pentru conferințe online și offline. In…