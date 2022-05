Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile de adio publicate de un luptator al regimentului Azov din oțelaria asediata de ruși au devenit virale. Unul dintre luptatorii ucraineni din Azovstal, Dmitro Kozatski, a publicat pe Twitter ceea ce pare un mesaj de adio. „Ei bine, asta-i tot. Va mulțumesc din adaposturile din Azovstal –…

- sursa foto: Regimentul Azov, Telegram O serie de fotografii publicate pe canalul Telegram al Regimentului Azov la primele ore ale dimineții arata condițiile mizere in care se afla aparatorii ucraineni raniți, ascunși in subteranele uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, potrivit The Guardian ,…

- Regimentul Azov a publicat, miercuri dimineața, o serie de fotografii cu militari ucraineni raniți, ascunși sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupolul asediat de forțele ruse. Fotografiile, care evidențiaza condițiile grele in care supraviețuiesc aparatorii ucraineni, au fost insoțite de un nou…

- Dupa ce au luat cu asalt oțelaria de la Azovstal din Mariupol, acolo unde inca se afla sute de oameni raniți, civili și militari ucraineni, rușii au schimbat indicatorul de la intrarea in oraș, indepartandu-l pe cel pe care era afișat numele orașului in ucraineana (Маріуполь)și cu alfabet latin și inlocuindu-l…

- Drifturi cu tancul in centrul orasului Mariupol. Rusii au fost filmati in timp ce faceau drifturi cu un vehicul blindat in orasul distrus de bombardamente. Mass-media de stat rusa impartaseste cu mandrie imagini cu un tanc facand drifturi pe strazile devastate ale orasului. T-80BV calca trece nestingherit…

- Vladimir Putin a anunțat ca a cucerit orașul Mariupol. El a anulat ordinul de asalt asupra oțelariei Azovstal unde se afla baricadați circa 2.000 de militari ucraineni dar menține blocada, scrie AFP.