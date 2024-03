Drept la replică Alsim Alarko Pe adresa redacției nostra a sosit un drept la replica de la compania Alsim Alarko, unul dintre constructorii de șosele rapide din Romania. ”In virtutea dreptului la replica și a corectei informari a opiniei publice, in legatura cu articolul ”Catastrofa se confirma pe autostrada A0: Alsim Alarko scoate asfaltul”, aparut in publicația online „PUTEREA” in data de 13.03.2024, care conține informații incorecte, neconforme cu realitatea și care nu sunt documentate din punct de vedere tehnic, formulam prezentul punct de vedere al Antreprenorului General — ALSIM ALARKO cu privire la acest subiect, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

