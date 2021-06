Stiri pe aceeasi tema

- Un moment impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri desfasurata la Vatican, cand Papa Francisc a sarutat brațul unei supraviețuitoare a Holocastului, dupa ce aceasta i-a aratat numarul tatuat pe braț. Naziștii marcau pe mana, cu un numar, fiecare deținut care ajungea in lagarele de concentrare…

- Judecatorul italian Rosario Livatino, care a fost ucis de mafie în Sicilia, în 1990, a fost beatificat duminica, aceasta fiind ultima etapa înainte de o posibila sanctificare de catre Biserica Romano-Catolica, transmite Reuters, citata de news.ro. Livatino a fost împuscat…

- In cadrul mesajului traditional de Paste, transmis duminica, 4 aprilie, cu prilejul rostirii binecuvantarii ”Urbi et Orbi”, Papa Francisc a cerut impartirea vaccinurilor anti-Covid-19 cu tarile cele mai sarace si a facut apel la pace, relateaza Spotmedia.ro, care citeaza AFP.„Pandemia exista. Criza…

- Cu intreaga Italie sub restricții severe, slujba de Inviere de la Vatican a fost devansata, pentru ca enoriașii sa ajunga acasa inainte de ora 22.00. Papa a oficiat slujba in bazilica aproape goala. Un numar foarte mic de oameni a fost primit in Bazilica Sf. Petru de la Vatican, altadata plina de credincioși,…

- Demersul vine in contextul in care, de cand Suveranul Pontif a devenit Papa, Vaticanul a inființat mai multe structuri pentru a ajuta populația fara adapost din Roma, printre care o clinica, locuri unde oamenii saraci pot face dușuri, dar și frizerii, a informat Reuters. Papa Francisc a facut, vineri,…

- Papa Francisc a facut vineri o vizita-surpriza unor persoane fara adapost defavorizate din Roma care au venit la Vatican sa se vaccineze in mod gratuit impotriva covid-19, relateaza Reuters. Citește și: Regina Elisabeta a II-a (94 de ani) a fost vaccinata cu doza de rapel In imagini…

- Papa Francisc a adaptat celebrul monolog al lui Hamlet scris de William Shakespeare pentru a ii indemna pe oameni sa nu ramana nepasatori fata de distrugerile provocate de modificarile climatice si fata de marile migratii umane pe care aceste fenomene ar putea sa le provoace, informeaza Reuters.…

- Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor catolice in Bazilica Sfantul Petru, aproape goala din cauza restricțiilor pentru combaterea coronavirusului, indemnand credinciosii sa fie apropiati de saraci si de cei aflati in suferinta, informeaza Reuters.