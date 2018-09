Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri pe piata interbancara cu 0,02 puncte procentuale, ajungand la 3,37% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similară a ROBOR la trei luni a…

- Petre Apostol La Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Busteni, s-a desfasurat cea de-a patra editie a turneului de sah rapid Cupa „Aurel Zamora”. Intrecerea a adunat la start 97 de sportivi, cu varste cuprinse intre 8 si 75 de ani. Concursul a fost castigat de catre singurul maestru international prezent…

- Mihaela Buzarnescu (28 WTA) a fost eliminata in turul 3 de la Wimbledon, dupa ce a pierdut in fața Karolinei Pliskova (Cehia, 8 WTA) in 3 seturi, scor 6-3; 6-7(3);1-6.Mihaela a debutat bine impotriva favoritei 7 și și-a adjudecat primul set in mai puțin de 30 de minute. Romanca a caștigat…

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens pozitiv evolutia PIB in primul trimestru al anului, estimand un avans de 0,1% fata de trimestrul patru din 2017, dupa ce in prognoza de la inceputul lunii iunie indicase stagnare pentru perioada mentionata. Astfel, pe date ajustate sezonier, PIB-ul a…

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand rezultatele unui sondaj Harris interactiv, difuzate vineri seara. Acesta este nivelul…

- Danemarca are ca obiectiv victoria in partida cu Franta, de marti, din grupa C a Cupei Mondiale 2018, a declarat antrenorul norvegian al danezilor, Age Hareide. ''Stiu ca si un egal ne-ar fi suficient ca sa ne calificam mai departe, dar nu este bine sa le inoculezi asta jucatorilor,…

- Spania este lider in grupa B dupa doua meciuri, cu 4 puncte. Același numar de puncte il are și Portugalia. Cele doua au remizat in primul meci, scor 3-3, apoi au batut Iran, respectiv Maroc, scor 1-0. Practic este egalitate perfecta. Motivul pentru care Spania conduce grupa este unul cel puțin curios:…

- Portugalia s-a impus cu emotii in fata Marocului, scor 1-0, gratie golului lui Cristiano Ronaldo. Portughezii au ajuns la 4 puncte in Grupa B de la CM 2018. Dupa doua etape, marocanii au 0 puncte si nu mai au sanse la calificare. Portugalia a inceput meciul in forta si a deschis scorul in minutul 5.…