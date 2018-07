Stiri pe aceeasi tema

- ICT Logistics, companie daneza pe piața locala de transport și logistica, explica cum reușesc transportatorii din Romania sa se alinieze la standarde occidentale de livrare in 24 ore, oriunde in țara, in ciuda densitații reduse a drumurilor (Agerpres).Daca in trecut transportatorii și casele…

- Un numar de 50 de gospodarii au fost inundate si aproximativ 10 autoturisme au fost avariate de o viitura, saptamana trecuta in comuna Vaideeni, judetul Valcea, unde raul Luncavat a iesit din matca. Astazi zona este din nou sub coduri de ploi.

- Inundatiile produse joi, 21 iunie, cauzate de cantitatea mare de precipitatii care a cazut in numai o jumatate de ora, a lasat o parte dintre localnicii din Vaideeni - Valcea fara apa potabila.

- Inundatiile produse joi, 21 iunie, cauzate de cantitatea mare de precipitatii care a cazut in numai o jumatate de ora, a lasat o parte dintre localnicii din Vaideeni - Valcea fara apa potabila.

- Un numar de 50 de gospodarii au fost inundate si aproximativ 10 autoturisme au fost avariate de o viitura, joi, in comuna Vaideeni, judetul Valcea, unde raul Luncavat a iesit din matca. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile locale au incercat, vineri, sa evalueze pagubele. Satenii au scos, de…

- Mai multe localitati din judetul Valcea au fost inundate in urma ploilor cazute in ultimele zile. Potrivit pompierilor valceni, bilantul inundatiilor se prezinta astfel: – opt gospodarii in Vaideeni, o gospodarie in Izvorul Rece, noua animale salvate, un drum decolmatat. ...

- Un artist si un proprietar de pensiune reusesc pentru al doilea an consecutiv sa puna in scena un eveniment inedit in Romania: Festivalul Sculptorilor cu Drujba. Timp de o saptamana, in perioada 18-24 iunie, zece artisti din intreaga tara dau viata lemnului la Vaideeni, in judetul Valcea.

- Marturie a trecutului crestin al poporului nostru, bisericile de lemn sunt printre cele mai vechi forme de arhitectura populara care au strabatut spatiul si timpul. Ridicata in urma cu o jumatate de mileniu pe ruinele unei cetati dacice, in Vaideeni – Valcea se ascunde cea mai veche biserica de lemn…