- Atacantul George Puscas, accidentat in meciul echipei italiene Genoa cu Brescia de sambata, a fost inlocuit cu Louis Munteanu (Farul Constanta), informeaza, duminica, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CSM Rm Sarat merge perfect și obține un nou succes in Seria 2 din Liga 3, dupa ce a dispus, vineri, 17 martie 2023, de una dintre formațiile din plutonul fruntaș, Unirea Braniștea, formație care ocupa locul 3. Intalnirea a contat pentru etapa a 17-a, penultima a sezonului regular, și s-a incheiat cu…

- CARANSEBEȘ – Tanarul atlet Lucian Ștefan, pregatit de Cristian Dragomir și legitimat la CSȘ Caransebeș, s-a clasat pe locul al doilea la Campionatul Național, in proba de 3000 de metri, la tineret! „Lucian a participat la Campionatul Național de seniori și tineret, in premiera pentru cariera lui de…

- Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, s-a prezentat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori. Tot marti, Victor Piturca a fost scos din arest si adus la sediul DNA pentru a fi audiat in acelasi dosar. DNA…

- Novak Djokovic scrie istorie la Australian Open, castigand al 10-lea titlu de Grand Slam la Melbourne. El a egalat duminica performanta lui Rafael Nadal, de 22 de titluri in turnee majore, dupa ce l-a invins in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas. Sarbul revine astfel in pozitia de lider mondial.

- Mai mulți copii de liceu din statul american Texas, jucatori de fotbal american, au ajuns la spital dupa ce au fost obligați de antrenorul echipei sa faca 400 de flotari fara pauza, relateaza BBC. Parinții spun ca au fost ingroziți de tratamentul la care au fost supuși copiii lor și de starea lor cand…

- Atat in Zona 1, cat și in Zona 2 a județului Alba, unde colectarea este realizata de asocierea RER Vest – RETIM, graficul de ridicare a deșeurilor se va desfasura la fel ca oricare alta zi de colectare. Daca in zilele de luni, 26 decembrie, respectiv luni, 2 ianuarie, erau programate colectari de la…