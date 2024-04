Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana sunt programate cele doua meciuri din semifinalele Cupei Romaniei. Pentru un loc in ultimul act al competiției Corvinul Hunedoara se va duela cu FC Voluntari, in timp ce Oțelul va primi replica Universitații Cluj. FC Voluntari, Universitatea Cluj și Oțelul Galați au jucat pana acum…

- Hermannstadt i-a lasat o impresie deloc buna lui Helmut Duckadam (65 de ani) cu prestația contra lui U Cluj in sferturile Cupei Romaniei Betano. Sibienii au fost rapuși de un gol inscris in minutul 90+3. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat infrangerea cu U Cluj, scor 0-1, in urma careia sibienii au fost eliminați din Cupa Romaniei Betano. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați (joi, ora 19:30).Primele doua echipe…

- Peste 12.000 de oameni au asistat la meciul de fotbal din Cupa Romaniei, disputat la Hunedoara, intre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj. A fost unul dintre ultimele meciuri de fotbal jucate pe stadionul construit in anii ’50, care așteapta demolarea.

- O singura etapa a mai ramas de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar FC Petrolul și Sepsi OSK Sf. Gheorghe se vor intalni, pe stadionul “Ilie Oana”, intr-un meci in care oaspeții au nevoie de victorie pentru a mai spera la o calificare in play-off, in vreme ce “lupii” vor toate cele trei puncte…

- Rapid București a primit miercuri o penalitate sportiva de 60.000 de lei, in urma incidentelor din tribuna la meciul cu Oțelul Galați. Giuleștenii nu sunt la prima abatere de acest fel. Au mai fost penalizate Universitatea Cluj, U Craiova 1948 și Dinamo București. Comisia de Disciplina a Federației…

- Etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 9 februarie, cu jocurile: Oțelul Galați – FC U Craiova 1948, rezultat 1-0 și Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 2-2. Sambata, 10 februarie, s-au disputat tot doua meciuri: CSM Politehnica Iași – FC Voluntari 0-0 și CFR Cluj – Rapid București…