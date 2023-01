Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: O parte dintre operatorii economici de la Alba Mall, controlați de Protecția Consumatorului, și-au remediat deficiențele O parte dintre operatorii economici care iși desfașoara activitatea la Alba Mall, controlați de inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Alba…

- In urma unei acțiuni de verificare a inspectorilor ANPC, mai multe restaurante din Alba Mall s-au ales amenda contravenționala și cu masura opririi temporare a prestarii activitații. „In aceasta unitate reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dispus masura de oprire temporara…

- Inscrierile in schema de minimis pentru incoming incep chiar din prima zi a noului an, numarul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin fiind estimat la 1.200, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). ‘Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor!…

- Un caz de pesta porcina africana a fost inregistrat in localitatea Soltanești, raionul Nisporeni. Anunțul a fost facut de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor, care precizeaza ca ancheta epidemiologica cu privire la acest focar este in desfașurare.

- Minivacanța ocazionata de Sf. Andrei și de 1 Decembrie impune masuri speciale de siguranța, astfel incat (și) in perioada de zile libere sa fie prevenite incidentele de orice natura. Astazi, autoritațile au anunțat ce vor viza in perioada imediat urmatoare. „In contextul zilelor libere de care va uram…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a initiat in premiera, in acest domeniu de activitate, dupa modelul practicat de alte institutii ale statului, strategia speciala de pregatire a operatorilor economici, prin control de fond voluntar initiat de acestia, care va intra in vigoare la…

- ”Discutam de condiții avantajoase astfel incat studenții sa poata sa iși inlesneasca cheltuielile pentru studii. Pentru Guvern, studenții de pe bancile facultaților reprezinta generația viitoare careia sa ii asiguram cadrul necesar pentru educație și a performa la același nivel precum colegii din alte…

- Coaliția de guvernare se gandește la binele pensionarilor din Romania, așa ca pune la cale noi masuri care sa le mai aline batranețile. Iata planurile guvernanților pentru perioada urmatoare. Anuntul da speranta persoanelor vulnerabile din aceasta țara. Ce masuri sociale iau in calcul guvernanții Partidele…