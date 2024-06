Mai multe restaurante din Aeroportul Otopeni, închise temporar de ANPC Restaurante inchise ANPC a inchis temporar mai multe restaurante de pe Aeroportul Otopeni in urma unui control, potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare de consultantul in domeniul confidențialitații datelor Tudor Galoș. „A venit ANPC la aeroport și a inchis tot ce e crașma. Mancați și beți acasa, daca aveți zbor”, a scris Galoș, pe Facebook. Acesta a publicat și o imagine in care apare anunțul pus de instituție pe o vitrina frigorifica, prin care semnaleaza oprirea temporara a unitații respective. ANPC a anunțat ca masurile au fost luate dupa ce operatorilor economici din aeroport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

