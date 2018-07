Stiri pe aceeasi tema

- Participanții la Marea Adunare de la Alba Iulia au dat startul Marșului Centenar. Dupa ce reprezentanți ai autoritaților locale și ai societații civile din Romania și Republica Moldova au aprins Flacara Unirii in fața Catedralei Reintregirii Neamului, sute de manifestanți au pornit in marș, pe jos,…

- Marșul Centenarului va ajunge maine la Turda, dupa ce ieri s-a dat startul de la Alba Iulia spre Chișinau. Dupa ce la ora 10.00 cei care marșaluiesc se vor afla la Manastirea Dumbrava, in jurul orei 15.30 este prognozata ajungerea la Manastirea Mihai Voda de langa Obeliscul lui Mihai Viteazu, primul…

- "Flacara Unirii" care va fi purtata in stafeta de participantii la "Marsul Centenarului" peste 1.300 de kilometri, de la Alba Iulia la Chisinau, a fost aprinsa duminica seara in cadrul unui eveniment desfasurat in fata Catedralei Reintregirii din "Orasul Marii Uniri" si la care au fost prezente cateva…

- Sustinatori ai unirii Republicii Moldova cu Romania s-au adunat duminica la Alba Iulia - oras in care acum 100 de ani s-a votat formarea Romaniei Mari -, unde au aprins flacara Unirii si au plecat in „Marsul Centenarului”, care se va incheia la Chisinau.

- Reprezentanți din peste 1.000 de localitați din Romania și Republica Moldova au reeditat duminica, 1 iulie, Marea Adunare de la 1918. Delegațiile au aprins Flacara Unirii in fața Catedralei din Alba Iulia și au pornit in mars, pe jos, spre Chișinau. „Toți cei care au obiectivul comun al Unirii Romaniei…

- Trei autobuze personalizate in culorile drapelului național, pe caroseriile carora sunt reprezentate cu 100 de simboluri sugestive pentru momentele istorice de referința, pleaca din Iași intr-o ”Caravana a Unirii”, urmand sa treaca prin marile orașe-reședința de județ. Primaria Iași a organizat…

- Peste 200 de persoane au anuntat ca vor porni duminica, 1 iulie, in Marsul Centenarului, de la Alba Iulia la Chisinau. Traseul are o lungime de 1.300 de kilometri si este impartit in 11 etape a cate cinci zile. Ultima etapa se va incheia pe 1 septembrie.

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova au pregatit o noua manifestație de amploare, prin care vor sa demonstreze ca Romania și Republica Moldova sunt, de fapt, o singura țara, un singur popor. Este...