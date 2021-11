FOTO/ UPDATE Accident grav în Prahova. 12 copii dintr-un microbuz școlar, răniți. A fost activat Planul Roșu de intervenție UPDATE 12 copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la UPU Ploiești, in urma accidentului de la Draganești. La spital a fost dus și șoferul microbuzului, pentru investigații medicale. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala Un accident rutier in care a fost […] The post FOTO/ UPDATE Accident grav in Prahova. 12 copii dintr-un microbuz școlar, raniți. A fost activat Planul Roșu de intervenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

