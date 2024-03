Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei Ramnicu Valcea l-au premiat la domiciliul sau pe domnul Szavuj cu ocazia implinirii venerabilei varste de 103 ani. Sarbatoritul a primit din partea administrației locale Diploma „Varsta de Aur”, dar și un premiu in valoare de 1.000 de lei. In ultimii patru ani, in demersul Municipalitații…

- Candidatii interesati se pot inscrie in procesul de selectie prin completarea formularului Aplica sau prin transmiterea, pana la data de 31.03.2024, a unui CV la adresa de mail hr.tehnic sri.ro cu titlul, dupa caz, "Licenta studii postliceale domeniul tehnic Nume si prenume", cu precizarea, in corpul…

- Incurajat de bunica sa, Radu Iordache a luat contact cu lumea poeziei și a teatrului de foarte devreme. Avea 4 ani, dar recita cu patos din Eminescu și impresiona juriile concursurilor de gen. Anii au trecut, dar nu și pasiunea sa pentru poezie, fața de care se declara indragostit și careia i-a adaugat…

- O tanara in varsta de 16 ani și-a pierdut viața intr-un cumplit accident produs pe o șosea din Mehedinți, de un barbat in varsta de 21 de ani care conducea beat și nu avea permis. Potrivit informațiilor, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rasturnat in șanț.

- Adrian Mutu este in doliu chiar inainte de Craciun. Mama antrenorului s-a stins din viața la 72 de ani. Rodica, mama fostului mare fotbalist a fost cea care l-a incurajat pe Adrian Mutu sa iși urmeze pasiunea, ba chiar a preluat și administrat afacerile sale. ”S-a dus la fotbal la 6 ani și 7 luni,…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Carei au anuntat ca cerceteaza un barbat si o femeie pentru ca si-au agresat copilul in varsta de doi ani. “Cei doi inculpati, parintii minorului T.C.A. in varsta de doi ani, sunt acuzati de comiterea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului…

- Caz șocant langa București. Un barbat lanseaza acuzații dure la adresa soacrei sale. Acesta spune ca femeia ar fi vrut sa il otraveasca. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a sunat la 112 si a reclamat ca soacra sa i-a pus in mancare o substanta care cel mai probabil este…

- La data de 13 decembrie 2023, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, fața de un barbat de 35 de ani, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fara permis.In cursul zilei de azi, 14 decembrie, barbatul va fi prezentat Parchetului…