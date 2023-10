Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni cauta o tanara in varsta de 21 de ani, din localitatea Netus, care a plecat la munca in Germania in urma cu aproximativ o luna fara a mai putea fi contactata de familie. Tatal tinerei a fost cel care a sesizat politia. ”La data de 16 septembrie, un barbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire…

- Un baiat de opt ani a murit dupa ce a fost aspirat intr-o conducta de evacuare a apei. Tragicul accident a avut loc la un parc acvatic din Roma, informeaza fanpage.it. Nenorocirea a avut loc la complexul Terme di Cretone, la sfarșitul saptamanii trecute, in jurul orei 18.30, ora inchiderii. Bimbo morto…

- Tragedie in Italia. Campionul moldovean la MMA, Ivan Loisin, in varsta de 36 de ani a decedat pe loc, dupa ce s-a tamponat cu scuterul intr-o mașina. Tragedia a avut loc pe 16 august in apropiere de Forte dei Marmi, in provincia Lucca, scrie presa italiana. Sportivul era stabilit cu traiul in Foligno.

- Un TIR a fost distrus de flacari, dupa ce a luat foc pe DN 56A, in zona localitatii Bucura din Mehedinti. Soferul a fost evacuat in stare de inconstienta din camion, dupa ce ar fi facut infarct la volan. Cauza incendiului nu a fost stabilita. Soferul ar fi cetatean strain Se pare ca soferul, care […]…

- Zilele și nopțile caniculare prin care a trecut Romania in ultimele zile, la care se adauga și țanțarii, din pacate, a facut victime. Vorbim de o tragedie in Dolj. Di soți au murit in propriul dormitor, dupa ce s-au intoxicat cu spray-ul impotriva țanțarilor. Citește și vezi cum s-a intamplat. Spray-ul…

- Tragedie la Glodeni. Doi soți au murit, dupa ce s-au electrocutat, in timp ce faceau curațenie la foișorul din gospodaria lor. Aceștia, potrivit martorilor, se pregateau de un eveniment de familie - nunta fiului, care trebuia sa aiba loc pe 1 august. Nenorocirea s-a intamplat in localitatea Fundurii…

- Tragedie intr-o familie din Botoșani. Un baiețel de cinci ani a murit dupa ce a cazut in piscina hotelului unde era cazat alaturi de parinții și surioara lui. Citește și: Pitești. O mașina a ars la Podul Viilor! Doi soti, din Botoșani, alaturi de cei doi copii, se aflau in vacanta intr-un resort din…

- Un tanar de 24 de ani a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat si a ramas pe plafon, in judetul Suceava. Echipajele de interventie l-au descarcerat si au facut manevre de resuscitare, insa acestea nu au dat rezultat, conform news.ro.Accidentul s-a produs, in noaptea…