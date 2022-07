Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit pe DN18 in zona localitații Moisei. Intervine un elicopter. Un autocar cu 51 de pasageri implicat in evenimentul rutier.A fost activat Planul Roșu de Intervenție​ Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza pe raza localitații Moisei, implicat un autocar cu turisti din Polonia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 18, in zona localitații Moisei, județul Maramureș, conducatorul unui autocar a pierdut controlul volanului…

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza pe raza localitații Moisei, implicat un autocar cu turisti din Polonia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 18, in zona localitații Moisei, județul Maramureș, conducatorul unui autocar a pierdut controlul volanului…

- Accident mortal in Maramureș. Un mort și doua persoane ranite. Impact devastator intre un autocamion și doua autoturisme.foto ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1C Satu Mare – Baia Mare, in zona localitații Seini, județul Maramureș,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca miercuri, 4 mai, pe DN 13 (E 60), la kilometrul 45+500 de metri, in zona Padurii Bogații, județul Brașov, conducatorul unei autoutilitare incarcate cu fier vechi, inregistrata in județul Mureș, a pierdut controlul volanului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in zilele de 20 și 21 aprilie a.c., circulația rutiera este restricționata din cauza unor masuratori pe DN1C, pe podul de peste raul Someș, la ieșire din municipiul Dej catre municipiul Baia Mare, circulandu-se alternativ,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident a avut loc pe DN 22A intre localitatile Ciucurova si Nicolae Balcescu, judetul Tulcea, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite, fiind efectuate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la acesta ora (13:00), sunt semnalate precipitații sub forma de ninsoare, circulandu-se in conditii de iarna pe DN 18 Baia Sprie – Sighetu Marmației (jud. Maramureș), vizibilitatea fiind redusa pe alocuri sub 50 de metri.…