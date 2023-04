FOTO| TIR cuprins de flăcări pe autostrada A10, sensul de mers Teiuș-Alba Iulia Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, duminica, in zori zilei, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A10, sensul de mers Teiuș-Alba Iulia. Forte alocate: 2 ASAS și 1 EPA. Arde generalizat o remorca incarcata cu materiale textile, aceasta fiind desprinsa de capul TIR-ului. La intervenție s-a deplasat inca o autospeciala de intrervenție de la Detașamentul Alba Iulia. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Au ars remorca și materialele textile aflate in interiorul acesteia, aproximativ 10 tone, a anunțat ISU Alba. Post-ul FOTO| TIR cuprins de flacari… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

