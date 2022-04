Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO: Sute de persoane la Denia Prohodului Domnului din Vinerea Mare, de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia La Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Vinerea Mare, se oficiaza Denia Prohodului Domnului cu Procesiunea Sfantului Epitaf. Mai exact, credincioșii alaturi de preoți, participa…

- Ziua de vineri, 22 aprilie, este plina de semnificație pentru credincioșii ortodocși. In Sfanta și Marea Vineri, se savarșește Denia Prohodului Domnului, iar credincioșii merg la biserica pentru a asista la aceasta slujba. De-a lungul timpului, in popor exista mai multe obiceiuri și tradiții de Vinerea…

- O tanara din Cugir care a participat la o talharie a ramas blocata in aparatamentul victimei. Ce pedepse au dat judecatorii Un barbat din Cugir a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a talharit un batran din oraș. Faptele s-au petrecut in timpul nopții, iar barbatul a fost ajutat de o tanara,…

- Peste 1.000 de persoane au participat ieri la cea de-a treia ediție a festivalului de vin Ro Wine Romania, care are loc in acest weekend la Cluj. Poveștile specifice, dar și secretele gusturilor a peste cinci sute de vinuri, au fost impartașite invitaților chiar de cei care produc aceste bauturi. La…

- Peste 4.600 de persoane care manifestau fara autorizatie impotriva interventiei militare in Ucraina au fost arestate duminica in aproximativ 60 de orase din Rusia, a indicat ONG-ul OVD-Info, specializat in supravegherea protestelor.

- AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a caștigat toate seriile geografice in care au avut echipe inscrise in acest sezon. Juniorii 1 au incheiat seria geografica E,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Republica Moldova a debutat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing! Primele au intrat in concurs biatlonistele Alina Stremous și Alla Ghilenko. Ele au evoluat in cursa individuala pe distanța de 15 kilometri.

- Evenimentul a fost organizat sub egida Președinției franceze a Consiliului UE. In cadrul reuniunii miniștrilor responsabili cu invațamantul superior, cercetarea și inovarea din statele membre ale Uniunii Europene, avand ca tema principala Consolidarea cooperarii transnaționale intre universitați pentru…